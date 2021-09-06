Харрис назвала ежедневные беременности женщин "серьезной проблемой" для США

Многие выразили мнение, что вице-президент страны оговорилась в своей речи.

Вице-президент США Камала Харрис назвала ежедневные беременности женщин "серьезной проблемой" для страны. Об этом она заявила в своем выступлении на тему абортов.

В сети высказывания Харрис в контексте запрета на аборты в ряде штатов США посчитали странным. Многие выразили мнение, что вице-президент страны оговорилась в своей речи.

Послушайте, у нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема. Камала Харрис, вице-президент США

Ранее мы сообщали, что Белый дом не видит необходимости временной передачи власти от Байдена вице-президенту США.

Видео: YouTube / GOP War Room