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Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
Вчера, 19:57
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nadezhda_sib

Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева

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Хакеры выбрали англоязычную страницу российского премьер-министра.

Неизвестные взломали англоязычный Twitter премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом 12 июня сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу кабмина. 

Ранее хакеры опубликовали запись, состоящую из случайного набора букв. В настоящий момент контроль над аккаунтом восстановили. 

Аккаунт в социальной сети премьер-министра оказывается жервой хакеров уже не в первый раз. В одной из атак злоумышленники написали об отставке Медведева. Информация оказалась ложной.

Ранее Piter.TV сообщил о сбоях в работе мессенджера Telegram. 

Фото: vk.com/dm

Теги: twitter, взлом, медведев, твиттер, твиттер медведева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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