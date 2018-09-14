Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева

Хакеры выбрали англоязычную страницу российского премьер-министра.

Неизвестные взломали англоязычный Twitter премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом 12 июня сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Ранее хакеры опубликовали запись, состоящую из случайного набора букв. В настоящий момент контроль над аккаунтом восстановили.

Аккаунт в социальной сети премьер-министра оказывается жервой хакеров уже не в первый раз. В одной из атак злоумышленники написали об отставке Медведева. Информация оказалась ложной.

Ранее Piter.TV сообщил о сбоях в работе мессенджера Telegram.

Фото: vk.com/dm