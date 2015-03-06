Хакеры опубликовали данные офицеров НАТО, воюющих против России

Группировка RaHDit разместила в открытом доступе личные данные тех, кто помогает Украине в киберпространстве.

Российская хакерская группировка RaHDit опубликовала в социальных сетях список из более чем 100 человек, в котором оказались сведения о кадровых военнослужащих Североатлантического военного альянса (НАТО), а также те лица, которые помогают киберцентрам, расположенным на территории Украины и Прибалтики. Посмотреть перечень можно на официальном сайте проекте "Немезида" в подразделении "Иностранные пособники и наемники". Указанные лица обозначены в разделе "Кибервойска НАТО".

Именно натовские центры на самом деле стоят за кибератаками, тогда как кадровые украинские силовики и народные активисты выполняют только роль прикрытия. хакер из России

Напомним, что на текущей неделе кибергруппировка RaHDit выложила сведения о сторонниках украинских движений IT Army of Ukraine, ведущих кибератаки на рунет, радикальных-ткррористических SMM-специалистов Save UA.

Хакеры RaHDit подсчитали потери россиян из-за мошенников с Украины.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости