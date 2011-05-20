Хачанов вышел во второй круг турнира в Вене

Россиянин обыграл Джеффри Вульфа из США.

Российский представитель Карен Хачанов вышел во второй круг международного турнира в Вене, организованного Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Общий призовой фонд соревнований в текущем году составляет свыше 2,3 миллионов евро. В рамках первого этапа состязаний россиянин обыграл на корте американского оппонента Джеффри Вульфа с результатом 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность матча между соперниками составила 1 час 46 минут. В следующем круге Карен Хачанов сыграет с лидером встречи, проводимой между британцем Дэниэлом Эвансом и немцем Оскаром Отте. Вместо представител Германии должен был выступить итальянец Маттео Берреттини с 8-ым номером посева, но спортсмену пришлось сняться с турнира из-за травмы левой ноги.

Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале турнира в Астане.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV