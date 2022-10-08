Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале турнира в Астане

Седьмая ракетка мира обыграла на корте россиянина.

Российский представитель Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинальном матче международного турнира в Астане, проводимого под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Напомним, что призовой фонд данного соревнования составляет в 2022 году 1,9 миллиона долларов. Игра завершилась с результатом 6:4, 6:3 в пользу четвертой ракетки турнира. Оппоненты провели на корте друг с другом 1 час 28 минут. За счет игры в Астане общий счет в личных встречах между россиянином и сербом стал 7-1 в пользу Джоковича, который сейчас располагается на седьмой позиции в рейтинге ATP. Карен Хачанов идет в мировом списке на 18-й позиции. В полуфинале турнира 21-кратный чемпион серии Большого шлема сыграет с Даниилом Медведевым.

Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Астане.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV