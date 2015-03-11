Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Монреале

Россиянин обыграл аргентинца Франсиско Черундоло.

Российский представитель Карен Хачанов вышел во второй круг международного теннисного турнира серии "Мастерс", который проводится в рамках Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале. В рамках первого этапа спортсмен обыграл на корте аргентинского представителя Франсиско Черундоло. Игра завершилась с результатом 7:6 (7:4), 5:7, 6:3 в пользу Хачанова. Новым оппонентом россиянина должен стать лидер в сражении между хорватами Марин Чилич или Борн Чорич.

Напомним, что Карену Хачанову 26 лет. Сейчас теннисист занимает 28-е место в рейтинге АТР. На счету спортсмена записано четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом российского представителя на серии турниров Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году, а также в четвертьфинала Уимблдона в 2021 году.

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Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть в России) / Tennis TV