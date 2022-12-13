Хачанов вышел в полуфинал Australian Open после отказа Корды

Его соперник не смог продолжить встречу из-за травмы.

Российский теннисист Карен Хачанов стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии в мужском разряде.

В четвертьфинале соперником 20-й ракетки мира был американец Себастьян Корда. Хачанов одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Корда не смог продолжить встречу из-за травмы.

Соперником Хачанова в полуфинале Australian Open станет победитель пары Стефанос Циципас (Греция) - Иржи Легечка (Чехия).

Ранее мы сообщали, что Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV