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Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге

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Россияни обвграл итальянца Фоньини.

Российский спортсмен Карен Хачанов пробился в четвертьфинал международного турнира, проводимого в немецком городе Гамбурге. Речь идет о мероприятии из списка АТР 500. Общий призовой фонд состязания составляет 1,7 миллиона евро. В рамках второго круга теннисист обыграл на корте итальянца Фабио Фоньини. Матч завершился с результатом  6:3, 7:5. соперники провели на корте 1 час 43 минуты. Следующим оппонентом Карена Хачанова станет победитель матча Карлос Алькарас (Испания) или Филип Крайинович (Сербия).

Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гамбурге.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

Теги: атр, гамбург, карен хачанов, четвертьфинал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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