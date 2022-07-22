Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Россияни обвграл итальянца Фоньини.

Российский спортсмен Карен Хачанов пробился в четвертьфинал международного турнира, проводимого в немецком городе Гамбурге. Речь идет о мероприятии из списка АТР 500. Общий призовой фонд состязания составляет 1,7 миллиона евро. В рамках второго круга теннисист обыграл на корте итальянца Фабио Фоньини. Матч завершился с результатом 6:3, 7:5. соперники провели на корте 1 час 43 минуты. Следующим оппонентом Карена Хачанова станет победитель матча Карлос Алькарас (Испания) или Филип Крайинович (Сербия).

Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гамбурге.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV