Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Россиянин проиграл японцу Ёсихито Нисиоке.

Российский спортсмен Карен Хачанов в четверг 4 августа уступил японскому представителю Ёсихито Нисиоке в матче третьего круга международного теннисного турнира, проводимого в рамках Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне. Матч завершился с результатом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1) в пользу Нисиоки, который выступал без номера посева. В четвертьфинале соперником иностранца станет победитель схватки на корте между американцем Тэйлором Фрицем и британцем Дэниэлом Эвансом.

Напомним, что Карену Хачанову сейчас 26 лет. Теннисист занимает 24-е место в рейтинге АТР. На счету сапортсмена записано четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году и Уимблдона в 2021 году.

Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV