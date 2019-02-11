Видео: хоккеисты СКА выступили на ринге против бойцов ММА

Спортсмены обменялись навыками друг с другом сначала на льду, затем на ринге.

Петербургские хоккеисты из клуба СКА выступили на ринге против бойцов ММА. Спаррингу предшествовала игра на льду в "Хоккейном городе", в которой приняли участие спортсмены Алексей Буторин и Михаил Малютин. Видеозапись с прошедшей встречи размещена на официальном аккаунте команды.

Отметим, что Буторин и Малютин прибыли в Северную столицу днем 9 февраля.

Сперва покатались вместе с игроками на льду (и, кстати, неплохо!), а потом устроили свой мастер-класс для Игоря Шестеркина и Виктора Тихонова комментируют ситуацию в пресс-службе "армейцев"

Добавим, что хоккеист Тихонов является давним поклонником единоборств и рукопашного боя.

Фото и видео: YouTube/ХК "СКА"