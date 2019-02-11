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Видео: хоккеисты СКА выступили на ринге против бойцов ММА

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Спортсмены обменялись навыками друг с другом сначала на льду, затем на ринге.

Петербургские хоккеисты из клуба СКА выступили на ринге против бойцов ММА. Спаррингу предшествовала игра на льду в "Хоккейном городе", в которой приняли участие спортсмены Алексей Буторин и Михаил Малютин. Видеозапись с прошедшей встречи размещена на официальном аккаунте команды.

Отметим, что Буторин и Малютин прибыли в Северную столицу днем 9 февраля.

Сперва покатались вместе с игроками на льду (и, кстати, неплохо!), а потом устроили свой мастер-класс для Игоря Шестеркина и Виктора Тихонова

комментируют ситуацию в пресс-службе "армейцев"

Добавим, что хоккеист Тихонов является давним поклонником единоборств и рукопашного боя.

Фото и видео: YouTube/ХК "СКА"

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Теги: армецйцы, мма, рукопашный бой, ска, спарринг, хоккейный город
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Хоккей,

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