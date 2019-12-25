HBO перезапустит вампирский сериал "Настоящая кровь"

Проект пока находится на ранней стадии разработки.

Телеканал HBO заявил о перезапуске популярного сериала "Настоящая кровь" про современных вампиров. Об этом сообщает Variety.

Известно, что к созданию перезапуска привлекли шоураннера оригинального сериала Алана Болла. Кроме того, над проектом будет работать сценарист Роберто Агирре-Сакас, который трудился над "Ривердэйлом" и "Лузерами". Кроме того, к "Настоящей крови" присоединится Джэми О"Брайэна ("Обмани меня", "Демоны Да Винчи").

Напомним, что оригинальный сериал выходил в 2008–2014 годах. Он рассказывает о вампирах, которые живут среди людей. Проект основан на романах Шарлин Харрис.

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Фото: кадр из сериала