Гутерриш призвал прекратить любые атаки на гражданские суда в Черном море

В ООН оценили ситуацию на море в регионе конфликта.

Любые атаки на гражданские корабли в акватории Черного моря должны быть прекращены, как и атаки на мирную инфраструктуру, связанную с экспортом продовольствия. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления перед журналистами на брифинге.

В настоящий момент, я считаю, чрезвычайно важно остановить любые атаки, направленные против продовольственных запасов, инфраструктуры, связанной с экспортом продовольствия, а также на любые гражданские суда в Черном море. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт подчеркнул, что западные сообщения об атаках на портовую инфраструктуру в регионе отрицательно сказываются на перспективах восстановления зерновой сделки. Он заметил, что с российской точки зрения эта ситуация также имеет значение, так как снижается готовность других стран мира способствовать экспорту продовольствия из России.

Гутерриш заявил, что не считает возможным перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций