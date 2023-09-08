Гутерреш не надеется на скорое мирное решение конфликта на Украине

Генсек ООН оценил эскалацию регионального конфликта между Москвой и Киевом.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш заявил, что не предвидит мирного решения регионального конфликта на Украине в ближайшее время. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках пресс-конференции с журналистами, организованного в Нью-Дели на полях саммита G20. Эксперт полагает, что стороны кризиса приняли решение "продолжать". Для спикера стало совершенно очевидным то, что следует воздать должное тем, кто сейчас предпринимает всевозможные усилия для завершения этой "драматической ситуации".

Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерреш призвал страны G20 не допускать потепления выше 1,5 градусов.

Фото и видео: YouTube / moneycontrol