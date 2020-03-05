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Губерниев заявил, что обыски у российских биатлонистов начались из-за Тихонова

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Поводом для проверок стало интервью.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что обыски у российских биатлонистов начались из-за Александра Тихонова. Журналист уверяет, что проверки начались после интервью.

Итальянская полиция утром 22 февраля провела обыски в номерах Александр Логинова и его тренера Александра Касперовича.

Обыски инициировала менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек-Хаккарайнен. Дмитрий Губерниев считает, что она опиралась на слова Тихонова из интервью. 

- Копии документов из Италии у меня на руках, сегодня опубликую их фрагменты, - заявил журналист.

Ранее стало известно, что "Зенит" встретится со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.

Теги: биатлон, губерниев, допинг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

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