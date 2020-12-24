Губернаторский лицей в Ленобласти отметили международной премии

Проект ленинградского губернаторского лицея отмечен VI Международной премии "Золотой Трезини". Его включили в топ-три лучших инициатив в части создания образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Напомним, что проект сейчас проходит госэкспертизу. Завершение проверки намечено на следующий год, а затем подготовят заявку на финансирование.
Через три года лицей откроет свои двери для 350 учеников. Учебное заведение расположат близи Большого озера.
Ранее Дрозденко назвал поддержку НКО "стратегической задачей" Ленобласти.
Фото: Правительство Ленобласти
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