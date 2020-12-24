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Губернаторский лицей в Ленобласти отметили международной премии
Сегодня, 10:59
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Губернаторский лицей в Ленобласти отметили международной премии

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Проект сейчас проходит госэкспертизу.

Проект ленинградского губернаторского лицея отмечен VI Международной премии "Золотой Трезини". Его включили в топ-три лучших инициатив в части создания образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Напомним, что проект сейчас проходит госэкспертизу. Завершение проверки намечено на следующий год, а затем подготовят заявку на финансирование.

Через три года лицей откроет свои двери для 350 учеников. Учебное заведение расположат близи Большого озера.

Ранее Дрозденко назвал поддержку НКО "стратегической задачей" Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: губернаторский лицей, ленинградская область
Категории: Лента новостей,

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