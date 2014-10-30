Дрозденко назвал поддержку НКО "стратегической задачей" Ленобласти

Судя по расчётам, около 1,5 млн жителей становятся косвенными благополучателями от реализации некоммерческих проектов.

Ленинградская область стала первым российским регионом, принявшим стратегические направления развития сектора социальных инициатив. Соответствующее постановление областного правительства подписал губернатор Александр Дрозденко. Об этом пишет spb.aif.ru, ссылаясь на слова главы региона.

Дрозденко отметил, что стратегию разработал региональный комитет общественных коммуникаций. Он подчеркнул, что от грантовой поддержки некоммерческого сектора в Ленобласти уже наблюдается мультипликационный эффект. Судя по расчётам, около 1,5 млн жителей становятся косвенными благополучателями от реализации проектов. В общей сложности гранты получают около 200 НКО, в которых трудятся или участвуют в проектах свыше 3 тыс. человек.

Считаю, что принятие Стратегических направлений будет не только закреплением на годы вперед наших обязательств перед НКО, но и сигналом для бизнеса, и для органов местного самоуправления: надо включаться в поддержку некоммерческого сектора, это дает непосредственный эффект ― и социальном плане, и в плане развития территорий. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти поставили новые посты взвешивания грузовиков.

Фото: Правительство Ленобласти