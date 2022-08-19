Губернаторр Гладков сообщил об обнаружении противопехотных мин под Белгородом

Взрывные устройства ПФМ-1 "Лепесток" были найдены на территории Шебекинского городского округа.

В Белогородской области были найдены мины ПФМ-1 "Лепесток" после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время эфира на странице ВКонтакте.

Взрывные устройства находились на территории Шебекинского городского округа на большом расстоянии, уточнил Гладков

На данный момент происходит ликвидация многочисленных мин. в связи с сохраняющейся опасностью, местные жители ещё не возвращены из эвакуации.

Ранее мы сообщили о том, что склад с боеприпасами загорелся в Белогородской области.

Видео: ВКонтакте / Вячеслав Гладков