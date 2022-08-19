  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:42
31
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Склад с боеприпасами загорелся в Белогородской области

0 0

С последствиями разбираются власти Валуйского городского округа.

У села Тимоново в Белогородской области вспыхнул склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram. 

По данным руководителя, пострадавших и жертв в результате пожара нет. Эвакуацией жителей сел Тимоново и Солоти занимается глава Валуйского городского округа.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее командир отряда "Троя" заявил о неограниченных поставках оружия Киеву.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: белгород, происшествия, россия, склад с боеприпасами
Категории: Лента новостей, Видео, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии