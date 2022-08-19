Склад с боеприпасами загорелся в Белогородской области

С последствиями разбираются власти Валуйского городского округа.

У села Тимоново в Белогородской области вспыхнул склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram.

По данным руководителя, пострадавших и жертв в результате пожара нет. Эвакуацией жителей сел Тимоново и Солоти занимается глава Валуйского городского округа.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее командир отряда "Троя" заявил о неограниченных поставках оружия Киеву.

Видео: Telegram / SHOT