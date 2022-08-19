Склад с боеприпасами загорелся в Белогородской области

У села Тимоново в Белогородской области вспыхнул склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram.
По данным руководителя, пострадавших и жертв в результате пожара нет. Эвакуацией жителей сел Тимоново и Солоти занимается глава Валуйского городского округа.
На место прибыли сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее командир отряда "Троя" заявил о неограниченных поставках оружия Киеву.
Видео: Telegram / SHOT
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