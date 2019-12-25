Губернаторам могут разрешить избираться чаще двух раз подряд

Данный запрет был установлен в 2015 году.

В Государственную Думу внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на главу комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

По его словам, данная мера направлена на улучшения качества жизни граждан страны и на эффективную реализацию полномочий государственных органов власти.

В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. Андрей Клишас, глава комитета по конституционному законодательству

Он уточнил, согласно законопроекту, депутаты всех региональных парламентов и главы субъектов РФ будут избираться на единый срок, который составляет пять лет.

Отметим, данный запрет был установлен в 2015 году. Отсчет сроков велся с 2012 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, выборы в Государственную Думу прошли в соответствии с законом. Российский лидер отметил, что увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии в РФ демократии. Также Путин поблагодарил россиян за их голоса, которые они отдали на избирательных участках и посредством электронного голосования.

Фото: Piter.tv