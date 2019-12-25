Губернатора Петербурга хотят через суд заставить задекларировать резиденцию

Речь идет о загородной резиденции в поселке Комарово.

В среду, 23 декабря, городской суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление политика, исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Заявитель отмечает, что действующий губернатор Петербурга не указал в декларации о доходах за 2019 год загородную резиденцию в поселке Комарово. Неделю назад чиновник записал видеозапись на фоне забора и уточнил, что это имущество пусть и предоставлено на безвозмездной основе и находится на балансе администрации города, но должно быть указано в декларации. Пивоваров обратил внимание, что Смольный проверил декларации и из-за незначительных ошибок лишил мандатов нескольких оппозиционных муниципальных депутатов по распоряжению Беглова.

В Смольном с таким заявлением не согласны. "Фонтанка" сообщила, что резиденция используется только для официальных мероприятий губернатора, поэтому ее не нужно декларировать.

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