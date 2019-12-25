У желающих оформить право должны быть документы, подтверждающие владение участком.

Госдума продлила "дачную амнистию" на пять лет. Соответствующий законопроект был принят Государственной думой в первом чтении, пишет "360".

Таким образом, дачная амнистия будет продлена до 1 марта 2026 года. Авторы законопроекта - сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.

"Дачная амнистия" предлагает упрощённую процедуру оформления прав на индивидуальные жилые и садовые дома, которые возведены на садовых участках. Под неё попадают также и участки для подсобного хозяйства или ИЖС.

У желающих оформить право должны быть документы, подтверждающие владение участком — например, технический план и декларация, составленная правообладателем недвижимости.

Ранее мы писали, что в Госдуму внесён законопроект о продлении "дачной амнистии".

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