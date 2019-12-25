Госдума продлила "дачную амнистию" на пять лет. Соответствующий законопроект был принят Государственной думой в первом чтении, пишет "360".
Таким образом, дачная амнистия будет продлена до 1 марта 2026 года. Авторы законопроекта - сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.
"Дачная амнистия" предлагает упрощённую процедуру оформления прав на индивидуальные жилые и садовые дома, которые возведены на садовых участках. Под неё попадают также и участки для подсобного хозяйства или ИЖС.
У желающих оформить право должны быть документы, подтверждающие владение участком — например, технический план и декларация, составленная правообладателем недвижимости.
Ранее мы писали, что в Госдуму внесён законопроект о продлении "дачной амнистии".
Фото: pixabay.com
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