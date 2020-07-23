В Госдуму внесён законопроект о продлении "дачной амнистии"

"Дачная амнистия" действуют в России с 2006 года.

В Государственную Думу внесен законопроект о продлении "дачной амнистии" до 2026 года. Об этом сообщили в комитете по госстроительству и законодательству.

Парламентарии предлагают продлить положения дачной амнистии до 1 марта 2026 года. Новый законопроект продлевает на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав на дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Авторы инициативы добавили, что "дачная амнистия" за 14 лет своего существования позволила гражданам в упрощённом порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.

Видео: Duma.gov.ru