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В Госдуму внесён законопроект о продлении "дачной амнистии"

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"Дачная амнистия" действуют в России с 2006 года.

В Государственную Думу внесен законопроект о продлении "дачной амнистии" до 2026 года. Об этом сообщили в комитете по госстроительству и законодательству.

Парламентарии предлагают продлить положения дачной амнистии до 1 марта 2026 года. Новый законопроект продлевает на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав  на дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства  и личного подсобного хозяйства. 

Авторы инициативы добавили, что "дачная амнистия" за 14 лет своего существования позволила гражданам в упрощённом порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.

Видео: Duma.gov.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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