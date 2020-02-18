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Губернатор рассказал, почему в Петербурге ввели нерабочую неделю
Сегодня, 18:58
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Губернатор рассказал, почему в Петербурге ввели нерабочую неделю

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Таким образом власти города дали горожанам возможность вакцинироваться.

Власти Петербурге вынуждены были ввести в городе нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом 26 октября в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава Северной столицы Александр Беглов. 

Таким образом власти Петербурга дали горожанам возможность вакцинироваться, тем самым замедлить рост заболеваемости ковидом.

Наша цель – создать условия, чтобы люди вакцинировались. Мы даем возможность людям в нерабочие дни пойти не в ресторан или в магазины, а на прививочный пункт.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Напомним, с 30 октября в Петербурге усиливаются ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ранее Piter.TV рассказал, что будет закрыто и открыто на нерабочей неделе в Петербурге.

Фото: pexels. com

Теги: губернатор, нерабочая неделя
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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