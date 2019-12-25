Губернатор рассказал о брате и сестре, переживших блокаду Ленинграда

Кроме того, губернатор напомнил, что печь, которая выпекала блокадный хлеб, до сих пор работает на заводе "Каравай".

В Петербурге прошел концерт, который был посвящен Дню памяти жертв блокады. Перед зрителями выступил губернатор и рассказал о брате и сестре, переживших блокады.

Да, было тяжело, но они говорили: "с нами была мама". И страшнее было маме, которой нужно было чем-то кормить детей отметил глава города.

Музыканты сыграли для зрителей тему нашествия из "Ленинградской симфонии" Шостаковича. Глава города поблагодарил всех, кто занимается искусством и поддерживает воспоминания; поблагодарил ветеранов и блокадников. Кроме того, губернатор отметил, что президент дал поручение расширить экспозицию музея и выделил на это средства.

Ранее мы писали, что участнице войны вручили медаль "За оборону Ленинграда".

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