Губернатор поздравил жителей Петергофа с днем основания города

По словам главы Северной столицы, Петергоф был и остается одним из самых любимых районов города.

Вот уже 316 лет назад началась история красивейшего города-парка и города-музея Петергофа. В строительство и становление города вложили силы многие поколения и талантливые архитекторы, строители, реставраторы, писатели, поэты. В понедельник, 12 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил местных жителей с днем основания города, передает Смольный.

Знаменитая столица фонтанов стала жемчужиной мировой культуры. Александр Беглов

По словам градоначальника, Петергоф был и остается в числе самых любимых районов Петербурга. Не осталось без внимания и благоустройство. Беглов напомнил, что с каждым годом Петергоф меняется в лучшую сторону: появляются новые общественные пространства, уютные скверы, детские и спортивные площадки, развивается социальная инфраструктура

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды до 16 июля.

Фото: Piter.tv