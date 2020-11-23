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Губернатор поздравил жителей Петергофа с днем основания города
Вчера, 16:12
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Губернатор поздравил жителей Петергофа с днем основания города

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По словам главы Северной столицы, Петергоф был и остается одним из самых любимых районов города.

Вот уже 316 лет назад началась история красивейшего города-парка и города-музея Петергофа. В строительство и становление города вложили силы многие поколения и талантливые архитекторы, строители, реставраторы, писатели, поэты. В понедельник, 12 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил местных жителей с днем основания города, передает Смольный.

Знаменитая столица фонтанов стала жемчужиной мировой культуры. 

Александр Беглов

По словам градоначальника, Петергоф был и остается в числе самых любимых районов Петербурга. Не осталось без внимания и благоустройство. Беглов напомнил, что с каждым годом Петергоф меняется в лучшую сторону: появляются новые общественные пространства, уютные скверы, детские и спортивные площадки, развивается социальная инфраструктура

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды до 16 июля.

Фото: Piter.tv

Теги: губернатор, день основания петергофа, петергоф
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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