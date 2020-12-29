Губернатор поздравил петербуржцев с Ленинградским Днем Победы стихами

Поздравление опубликовано на официальной странице губернатора в соцсети.

В среду, 27 января, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил ветеранов, блокадников, а также всех ленинградцев–петербуржцев с Ленинградским Днем Победы.

Этот день пронизан щемящим чувством безграничной благодарности. Сегодня мы преклоняемся пред людьми, ценой чьих жизней через 872 блокадных дня окутанное порохом небо над Ленинградом расцвело салютными залпами отметил градоначальник.

Губернатор напомнил, что 77-ю годовщину Ленинградской Победы празднуют 69 тысяч защитников и жителей блокадного города.

Есть на лице одна такая складка…

Найдешь ее на лбу иль возле рта

И скажешь: "Ленинградец, ленинградка!"

Ты не забудешь этого лица.

В нем светит воля города-героя.

И складка та, как шрам, как память боя,

Как след раненья на лице бойца приводит стихи Ильи Быстрова губернатор.

Ранее мы писали, что депутаты Ленобласти "продлили время Второй мировой войны" до 3 сентября 1945 года.

Фото: vk.com/a_beglov