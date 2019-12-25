Губернатор подвел итоги недели

Главным событием стал визит Владимира Путина.

В воскресенье, 8 ноября, губернатор Александр Беглов подвел итоги прошедшей недели и опубликовал пост в соцсети.

Главным событием стал визит Владимира Путина. Глава Петербурга поблагодарил президента за помощь во время пандемии и рассказал, что полученные более 50 миллиардов рублей пойдут на закупку оборудования, выплаты медикам и другие нужды. Кроме того ожидается дополнительная финансовая помощь: деньги пойдут на покупку лекарств, которые будут бесплатно выдавать больным коронавирусом.

Помимо этого президент поручил выделить городу деньги для строительства Широтной магистрали и развязки в Кронштадте. Также губернатор отметил достижения трех петербургских компаний, которые были признан лучшими экспортерами России.

Ранее мы писали, что фестиваль "Чудо света" пройдет в гибридном формате.

Фото: vk.com/a_beglov