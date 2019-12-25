Губернатор поблагодарил петербуржцев за участие в выборах

Выборы прошли с 17 по 19 сентября.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил горожан за активное участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" Беглов заявил, что "выборы прошли нормально".

Глава города отметил активное участие молодежи, которая не только голосовала, но и принимала участие в выборах. Он также выразил благодарность наблюдателям от партий и Общественной палате (беспартийные жители) за "корректные и открытые выборы".

На данный момент обработаны по голосованию в Госдуму 85,74% бюллетеней, в городской парламент — 86,61%. Как сообщил член Горизбиркома Петербурга Юрий Кузьмин, явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 37,35%, в Законодательное собрание — 35,52%.

Фото: Piter.tv