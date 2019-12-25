Губернатор оценил ремонт лицея № 445 в Зеленогорске

Глава Северной столицы Александр Беглов в рамках объезда Курортного района проверил ход ремонта в лицее № 445, который находится в Зеленогорске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Как отметил губернатор, здание школы считается самым красивым в данном районе. Оно напоминает дворец, который был выполнен в стиле сталинского неоклассицизма.
По словам Беглова, ремонт в учреждении делают поэтапно, чтобы занятия не прекращались. Так, в 2020 году провели работы в левом крыле здания. В 2021 году – в правом. Теперь специалисты занялись центральной частью школы и фасадом.
Через год здесь появятся обновленные площадки.
Ранее на Piter.tv: губернатор Северной столицы возложил цветы к памятнику Георгию Вицину в Зеленогорске.
Фото: ВКонтакте / ГБОУ ЛИЦЕЙ №445 Курортного района СПб
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