Губернатор оценил ремонт лицея № 445 в Зеленогорске

По словам Беглова, ремонт в учреждении делают поэтапно.

Глава Северной столицы Александр Беглов в рамках объезда Курортного района проверил ход ремонта в лицее № 445, который находится в Зеленогорске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Как отметил губернатор, здание школы считается самым красивым в данном районе. Оно напоминает дворец, который был выполнен в стиле сталинского неоклассицизма.

По словам Беглова, ремонт в учреждении делают поэтапно, чтобы занятия не прекращались. Так, в 2020 году провели работы в левом крыле здания. В 2021 году – в правом. Теперь специалисты занялись центральной частью школы и фасадом.

Через год здесь появятся обновленные площадки.

Ранее на Piter.tv: губернатор Северной столицы возложил цветы к памятнику Георгию Вицину в Зеленогорске.

Фото: ВКонтакте / ГБОУ ЛИЦЕЙ №445 Курортного района СПб