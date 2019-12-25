Губернатор Северной столицы возложил цветы к памятнику Георгию Вицину в Зеленогорске

Актер родился в Курортном районе Петербурга.

Сегодня, 27 августа, в России отмечают День отечественного кино. В праздник глава Северной столицы отправился в Зеленогорск. Он возложил цветы к памятнику артисту Георгию Вицину. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В субботу градоначальник проводит рабочий объезд Курортного района. Он посетит социальные объекты.

Известно, что актер Георгий Вицин родился в Зеленогорске в 1917 году. В 2008 году ему установили памятник в городском парке культуры и отдыха.

Ранее на Piter.tv: памятник поэту Александру Блоку появится на улице Декабристов.

Фото: ВКонтакте / Это было недавно, это было давно