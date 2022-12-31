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Губернатор объяснил снижение темпов строительства жилья в Петербурге
Сегодня, 15:25
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Губернатор объяснил снижение темпов строительства жилья в Петербурге

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Он также заявил, что отставание будет ликвидировано к концу года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил снижение темпов строительства жилья в городе. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Беглова, замедление темпов строительства связано с требованием от строителей сдавать жилье вместе с социальными объектами. Он пояснил, что в Северной столице создана градостроительная комиссия, которая рассматривает эти вопросы. Губернатор также заявил Путину, что отставание будет ликвидировано к концу года.

Ранее в Комстрое Петербурга подвели итоги реализации инвестиционной программы.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, губернатор, санкт-петербург, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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