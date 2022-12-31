Губернатор объяснил снижение темпов строительства жилья в Петербурге

Он также заявил, что отставание будет ликвидировано к концу года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил снижение темпов строительства жилья в городе. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Беглова, замедление темпов строительства связано с требованием от строителей сдавать жилье вместе с социальными объектами. Он пояснил, что в Северной столице создана градостроительная комиссия, которая рассматривает эти вопросы. Губернатор также заявил Путину, что отставание будет ликвидировано к концу года.

Ранее в Комстрое Петербурга подвели итоги реализации инвестиционной программы.

Фото: Piter.tv