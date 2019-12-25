Губернатор области рассказал о причинах заинтересованности мусором крупными компаниями

Регион пытается найти приемлемую схему оборота мусора, поступающего из Петербурга.

В четверг, 20 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал интервью газете "Петербургский дневник", в котором рассказал о причинах заинтересованности мусором крупными компаниями.

Сейчас регион пытается отыскать приемлемую схему оборота мусором. Дрозденко отметил, что реализовать на сто процентов схему, по которой город перерабатывал бы отходы на своей территории, не выйдет, хотя бы потому, что Петербург не может позволить себе трехкилометровую санитарную зону для завода по мусоропереработке. А вот область – может. Губернатор 47 региона уверен, что область справится не только со своим мусором, но и с городским.

Дрозденко отметил, что, чем больше объем мусора, тем быстрее окупаются инвестиции в строительство завода, потому как компании заинтересованы в "мусоре с богатой морфологией". В двух регионах именно такой мусор: в нем много бумаги, пластика и металла, которые являются вторсырьем.

С 1 июля 2023 года мусорных полигонов в том виде, в котором они сейчас есть, в Ленобласти больше не будет. Их заменят три-четыре завода по мусоропереработке отметил Дрозденко.

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