Губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию об обстреле Белгорода

Глава региона подчеркнул, что "это никакой не обстрел". Пострадавших нет. Далее этим вопросом будет заниматься следственный комитет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию об обстреле российского города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В субботу, 5 марта, местные жители увидели в небе вспышку света. После этого прогремел взрыв. Горожане забеспокоились и начали звонить в службу "122". Мэрия города пояснила, что на место выехали оперативные службы. В одном из домов на улице Везельская есть незначительные повреждения обшивки кровли. Кроме того, там выбито стекло в деревянной раме. Несмотря на это, горожан заверили, что их безопасности ничего не угрожает. Глава региона подчеркнул, что "это никакой не обстрел". Пострадавших нет. Далее этим вопросом будет заниматься следственный комитет.

Ранее мы сообщили, что американский сенатор призвал к прямому столкновению ядерных держав.

Видео: ВК/Белгород