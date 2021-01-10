Антонов: американский сенатор призвал к прямому столкновению ядерных держав

По его словам, звучащие лозунги все больше похожи на провокации. Действия Вашингтона становятся безответственными. Все это несет риски для международной безопасности.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американский сенатор-республиканец Рик Скотт допустил ввод войск США на территорию Украины. По мнению дипломата, это можно расценивать как призыв к прямому столкновению крупнейших ядерных держав. Слова Антонова приводит пресс-служба посольства в Facebook.

Как отметил Антонов, риторика США дошла до абсурда. По его словам, звучащие лозунги все больше похожи на провокации. Действия Вашингтона становятся безответственными. Все это несет риски для международной безопасности.

Сенатор Скотт, по сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Он не стал напоминать о том, что эти призывы могут нести беспрецедентные последствия. Руководитель российской дипмиссии призвал законодателей США вернуться к здравомыслию. По его мнению, необходимо вести диалог, а не паразитировать на грубой русофобии.

Ранее мы сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном.

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