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Губернатор Тамбовской области предложил создать центр по борьбе с голодом

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По его словам, основной идеей центра продовольственной безопасности должен стать экспорт знаний и технологий.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров предложил создать международный центр по борьбе с голодом. Об этом он заявил на сессии ПМЭФ.

Егоров предложил создать такой центр на базе Мичуринска, который является "единственным в стране наукоградом". Глава региона объяснил, что основной идеей центра продовольственной безопасности должен стать экспорт знаний и технологий. Он назвал важным и нужным процесс поставки странами БРИКС продуктов питания нуждающимся государствам.

Ранее Решетников призвал быть готовым к обнулению налога на добычу ископаемых.

Видео: Telegram / Максим Егоров

Теги: голод, максим егоров, пмэф-2024, тамбовская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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