Губернатор Тамбовской области предложил создать центр по борьбе с голодом

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров предложил создать международный центр по борьбе с голодом. Об этом он заявил на сессии ПМЭФ.
Егоров предложил создать такой центр на базе Мичуринска, который является "единственным в стране наукоградом". Глава региона объяснил, что основной идеей центра продовольственной безопасности должен стать экспорт знаний и технологий. Он назвал важным и нужным процесс поставки странами БРИКС продуктов питания нуждающимся государствам.
Ранее Решетников призвал быть готовым к обнулению налога на добычу ископаемых.
Видео: Telegram / Максим Егоров
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