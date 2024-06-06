Губернатор Тамбовской области предложил создать центр по борьбе с голодом

По его словам, основной идеей центра продовольственной безопасности должен стать экспорт знаний и технологий.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров предложил создать международный центр по борьбе с голодом. Об этом он заявил на сессии ПМЭФ.

Егоров предложил создать такой центр на базе Мичуринска, который является "единственным в стране наукоградом". Глава региона объяснил, что основной идеей центра продовольственной безопасности должен стать экспорт знаний и технологий. Он назвал важным и нужным процесс поставки странами БРИКС продуктов питания нуждающимся государствам.

Ранее Решетников призвал быть готовым к обнулению налога на добычу ископаемых.

Видео: Telegram / Максим Егоров