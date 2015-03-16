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Губернатор Севастополя назвал город прифронтовым после удара по штабу ЧФ

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Он отметил, что власти региона серьезно относятся к работе по обеспечению безопасности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал город прифронтовым после удара по штабу Черноморского флота. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства.

В связи с недавней атакой беспилотника по штабу флота в городе объявили желтый уровень террористической опасности. Развожаев отметил, что власти региона серьезно относятся к работе по обеспечению безопасности. Он также подчеркнул, что будет лично контролировать проведение мероприятий.

Надо отчетливо понимать, что Севастополь – прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями.

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя.

Ранее мы сообщали, что украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе.

Видео: Telegram / РаZVожаев

Теги: беспилотник, губернатор, михаил развожаев, севастополь, черноморский флот, штаб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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