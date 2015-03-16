Губернатор Севастополя назвал город прифронтовым после удара по штабу ЧФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал город прифронтовым после удара по штабу Черноморского флота. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства.
В связи с недавней атакой беспилотника по штабу флота в городе объявили желтый уровень террористической опасности. Развожаев отметил, что власти региона серьезно относятся к работе по обеспечению безопасности. Он также подчеркнул, что будет лично контролировать проведение мероприятий.
Надо отчетливо понимать, что Севастополь – прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями.
Михаил Развожаев, губернатор Севастополя.
Ранее мы сообщали, что украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе.
Видео: Telegram / РаZVожаев
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