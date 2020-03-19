Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел рано утром 31 июля. Во двор штаба ЧФ прилетел беспилотник. Ранее сообщалось, что пять человек ранены. Позже Развожаев сообщил журналистам, что число пострадавших в результате атаки беспилотника выросло до шести человек. Все они являются сотрудниками штаба.
Глава Севастополя уточнил, что у двоих пострадавших состояние средней тяжести. У остальных диагностировали легкие ранения. Всем показали необходимую помощь. Погибших нет. Из соображений безопасности все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ отменены.
Ранее Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР.
Видео: Telegram / РаZVожаев
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