Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Шесть сотрудников штаба пострадали в результате атаки беспилотника.

Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел рано утром 31 июля. Во двор штаба ЧФ прилетел беспилотник. Ранее сообщалось, что пять человек ранены. Позже Развожаев сообщил журналистам, что число пострадавших в результате атаки беспилотника выросло до шести человек. Все они являются сотрудниками штаба.

Глава Севастополя уточнил, что у двоих пострадавших состояние средней тяжести. У остальных диагностировали легкие ранения. Всем показали необходимую помощь. Погибших нет. Из соображений безопасности все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ отменены.

Ранее Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР.

Видео: Telegram / РаZVожаев