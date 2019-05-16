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Губернатор Псковской области наградил спасателей девочки, упавшей с моста

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Полицейскому помог один из очевидцев, который нырнул следом.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил спасателей 12-летней девочки, упавшей с моста. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона. Награды получили старший сержант полиции Денис Кузьмин и военный Алексей Безбородов.

Накануне в воскресенье в полицию поступило сообщение от очевидца, который сообщил о падении человека в реку Великая. Им стала девочка-подросток. Она находилась между опор моста, ей помогли добраться до опоры, чтобы восстановить силы.  Сотруднику полиции помог один из очевидцев, который нырнул следом и сопровождал девочку до берега. Ребенка госпитализировали.

Ранее мы сообщали о том, что волонтеры развернули спасательную операцию у разрушенного взрывом дома в Ногинске. 

Видео: ВКонтакте / Псковская область

Теги: награда, псковская область, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости России,

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