  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор Петербурга в День памяти жертв блокады обратился к горожанам
Сегодня, 9:15
121
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Губернатор Петербурга в День памяти жертв блокады обратился к горожанам

0 0

Александр Беглов, что в период блокады в Ленинграде продолжали работать заводы и школы.

Губернатор Петербурга обратился в горожанам в День памяти жертв блокады, 8 сентября. Блокада Ленинграда началась 80 лет назад.

Александр Беглов отметил, что война очень быстро подошла к нашему мирному и красивому городу. Авианалеты на Ленинград начались в июле 1941-го года, а 4 сентября произошел первый артобстрел. 8 сентября немецкие войска захватили Шлиссельбург. После этого город оказался отрезан от страны на суше. 

Первые тяжелейшие месяцы блокады – это 125 граммов хлеба, полынья из которой брали воду, остановившийся транспорт, заклеенные крест-накрест окна, вой сирен, артобстрелы, гибель сотен тысяч жителей и бойцов. Но даже в тех немыслимых условиях город продолжал жить и работать на победу над врагом.  Ижорский завод выпускал броню.  Кировский завод – танки и тяжелую военную технику. Электросила – не только мины и снаряды, но и электрические машины для всей страны.

Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Ленинградцы помогали тем, кто воевал на фронте, продолжали вести уроки в школах, сохраняли культурные ценности города. 

Градоначальник поблагодарил города, которые приняли эвакуированных ленинградцев. В них сейчас устанавливают памятники. Мемориалы есть в Иерусалиме, Бишкеке, Манчестере, Ереване. Беглов почтил память погибших и выразил благодарность ветеранам. 

Напомним, сегодня в 12:00 будет объявлена общегородская минута молчания. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: блокада ленинграда, ветераны, губернатор петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии