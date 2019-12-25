Губернатор Петербурга в День памяти жертв блокады обратился к горожанам

Александр Беглов, что в период блокады в Ленинграде продолжали работать заводы и школы.

Губернатор Петербурга обратился в горожанам в День памяти жертв блокады, 8 сентября. Блокада Ленинграда началась 80 лет назад.

Александр Беглов отметил, что война очень быстро подошла к нашему мирному и красивому городу. Авианалеты на Ленинград начались в июле 1941-го года, а 4 сентября произошел первый артобстрел. 8 сентября немецкие войска захватили Шлиссельбург. После этого город оказался отрезан от страны на суше.

Первые тяжелейшие месяцы блокады – это 125 граммов хлеба, полынья из которой брали воду, остановившийся транспорт, заклеенные крест-накрест окна, вой сирен, артобстрелы, гибель сотен тысяч жителей и бойцов. Но даже в тех немыслимых условиях город продолжал жить и работать на победу над врагом. Ижорский завод выпускал броню. Кировский завод – танки и тяжелую военную технику. Электросила – не только мины и снаряды, но и электрические машины для всей страны. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Ленинградцы помогали тем, кто воевал на фронте, продолжали вести уроки в школах, сохраняли культурные ценности города.

Градоначальник поблагодарил города, которые приняли эвакуированных ленинградцев. В них сейчас устанавливают памятники. Мемориалы есть в Иерусалиме, Бишкеке, Манчестере, Ереване. Беглов почтил память погибших и выразил благодарность ветеранам.

Напомним, сегодня в 12:00 будет объявлена общегородская минута молчания.

Фото: администрация Петербурга