Губернатор Петербурга проверил работу фуд-кортов и пункта вакцинации в ТРК "Галерея"

В понедельник, 9 августа, в "Галерее" открылся крупнейший пункт вакцинации.

Во вторник, 10 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов проверил работу фуд-кортов и нового пункта вакцинации в торгово-развлекательном комплексе "Галерея", сообщает пресс-служба Смольного.

Крупнейший пункт вакцинации в городе открылся 9 августа. В пункте расположены 11 прививочных кабинетов, в которых работают 11 врачей, 11 медсестер, 6 администраторов. Вакцинация будет проводиться вакцинами Гам-Ковид-Вак (Спутник V) и Спутник Лайт. Помещение общей площадью 600 м2 позволит избежать скопления людей. Пункт работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Каждый желающий привиться должен иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Более 300 петербуржцев уже прошли вакцинацию в новом прививочном пункте.

Глава города также проверил работу фуд-кортов, которые вновь открылись 2 августа. Напомним, с 1 сентября должны быть привиты 100% сотрудников за исключением переболевших в последние шесть месяцев.

Ранее стало известно, что иностранные граждане могут привиться от COVID-19 в ТРК "Галерея".

Фото: пресс-служба Смольного