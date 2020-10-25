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Губернатор Петербурга поздравил женщин с Днем матери
Сегодня, 9:32
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Губернатор Петербурга поздравил женщин с Днем матери

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По словам градоначальника, в Северной столице проживают более 600 тыс. семей. И 50 тыс. из них являются многодетными.

Александр Беглов напомнил петербуржцам о Дне матери, который отмечают сегодня, 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор города поздравил жительниц Петербурга с праздником и пожелал им крепкого здоровья. Он подчеркнул, что предназначение матери заключается не только в рождении и воспитании ребенка, но и в его защите. Так, он вспомнил блокаду Ленинграда, когда умирающие от голода женщины отдавали свой хлеб детям. Градоначальник считает, что материнская любовь способна на подвиги. 

По последним данным, в Северной столице проживают свыше 600 тыс. семей. Известно, что 50 тыс. из них являются многодетными. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Финляндском вокзале женщин поздравят с Днём матери.

Фото: Pexels

Теги: губернатор, день матери, поздравление, семья, смольный
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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