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Губернатор Петербурга поздравил ЗВО с 157-летием
Сегодня, 10:34
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Губернатор Петербурга поздравил ЗВО с 157-летием

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Беглов пожелал командованию, личному составу и ветеранам неиссякаемого здоровья и успехов в служении родине.

Сегодня, 22 августа, Западному военному округу исполняется 157 лет. Градоначальник Северной столицы поздравил военнослужащих и ветеранов с праздником и пожелал им бодрости, здоровья и больших результатов в служении стране. 

Беглов отметил, что в здании Ленинградского военного округа на Дворцовой площади, как и полтора века назад, находится центр военного управления. С командованием военнослужащих города активно сотрудничают представители правительства Петербурга. Так, вместе они занимаются призывом новобранцев, организуют праздничные парады Победы и Дня Военно-Морского флота и ведут патриотические проекты. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что более 150 военных ЗВО прошли "курсы выживания".

Фото: Piter.tv

 

Теги: беглов, день появления зво, зво
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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