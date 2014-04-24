Губернатор Петербурга поздравил ЗВО с 157-летием

Беглов пожелал командованию, личному составу и ветеранам неиссякаемого здоровья и успехов в служении родине.

Сегодня, 22 августа, Западному военному округу исполняется 157 лет. Градоначальник Северной столицы поздравил военнослужащих и ветеранов с праздником и пожелал им бодрости, здоровья и больших результатов в служении стране.

Беглов отметил, что в здании Ленинградского военного округа на Дворцовой площади, как и полтора века назад, находится центр военного управления. С командованием военнослужащих города активно сотрудничают представители правительства Петербурга. Так, вместе они занимаются призывом новобранцев, организуют праздничные парады Победы и Дня Военно-Морского флота и ведут патриотические проекты.

Ранее на Piter.tv сообщили, что более 150 военных ЗВО прошли "курсы выживания".

Фото: Piter.tv