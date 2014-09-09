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Губернатор Ленобласти рассказал о путях развития для районных СМИ
Сегодня, 20:41
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Губернатор Ленобласти рассказал о путях развития для районных СМИ

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Александр Дрозденко описал идеальное СМИ Ленобласти, которое может претендовать на грантовую поддержку.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обозначил ключевые направления для развития районных средств массовой информации региона и пообещал субсидировать из бюджета региона те редакции, которым удастся успешно двигаться в этих направлениях. Речь о поддержке и развитии локальных СМИ шла на аппаратном совещании в правительстве Ленобласти. 

По словам главы региона, информационные площадки должны стремиться к одновременному присутствию как в печатном, так и сетевом пространстве для налаживания связи со своей аудиторией, а в онлайн-формате не ограничиваться сайтом, но расширять свою деятельность в социальных сетях. Таким образом, по мнению губернатора, больший охват и лучший контакт с аудиторией является хорошим основанием для получения субсидий от властей области. 

Для того чтобы каждое локальное СМИ стремилось стать дискуссионной площадкой и вовлечь как можно большую аудиторию, Александр Дрозденко также поручил провести семинар для тех редакций, кому недостает опыта создания успешных кроссплатформенных и популярных проектов.

Недавно успешное издание "Проект", специализировавшееся на расследованиях против представителей российской власти и охватившее огромную аудиторию, было признано нежелательной организацией

Фото: Pexels

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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