Губернатор Ленобласти рассказал о путях развития для районных СМИ

Александр Дрозденко описал идеальное СМИ Ленобласти, которое может претендовать на грантовую поддержку.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обозначил ключевые направления для развития районных средств массовой информации региона и пообещал субсидировать из бюджета региона те редакции, которым удастся успешно двигаться в этих направлениях. Речь о поддержке и развитии локальных СМИ шла на аппаратном совещании в правительстве Ленобласти.

По словам главы региона, информационные площадки должны стремиться к одновременному присутствию как в печатном, так и сетевом пространстве для налаживания связи со своей аудиторией, а в онлайн-формате не ограничиваться сайтом, но расширять свою деятельность в социальных сетях. Таким образом, по мнению губернатора, больший охват и лучший контакт с аудиторией является хорошим основанием для получения субсидий от властей области.

Для того чтобы каждое локальное СМИ стремилось стать дискуссионной площадкой и вовлечь как можно большую аудиторию, Александр Дрозденко также поручил провести семинар для тех редакций, кому недостает опыта создания успешных кроссплатформенных и популярных проектов.

Недавно успешное издание "Проект", специализировавшееся на расследованиях против представителей российской власти и охватившее огромную аудиторию, было признано нежелательной организацией.

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