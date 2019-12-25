Издание "Проект" стало первой нежелательной организацией среди СМИ

Генпрокуратура России добавила в список нежелательных организаций издание "Проект", а четверо сотрудников стали иностранными агентами.

Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности юридического лица издания "Проект". Главный редактор "Проекта" Роман Баданин и журналисты издания Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Мария Железнова попали в реестр "иностранных агентов".

Из сообщения, приведенного на сайте Генеральной прокуратуры, следует, что в деятельности издания ведомство углядело "угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Ранее СМИ в России еще не признавали нежелательной организацией - обычно в список вносились иностранные НКО, а независимые СМИ – "Радио Свобода", "Медуза"*, VTimes – маркировались как "иностранные агенты".

Одними из самых громких последних материалов "Проекта"*, после которых журналистов задерживали и оказывали на них давление, были расследование о связях главы МВД Колокольцева с ОПГ, о второй жене Кадырова, о дочери Путина и так далее.

Главред "Проекта" Баданин стал подозреваемым по делу о клевете на бизнесмена Трабера.

Фото: Piter.tv