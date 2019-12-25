Губернатор Ленобласти прибыл с ознакомительным визитом в Центр образования Сосново

Александр Дрозденко побывал на строительстве нового корпуса Сосновского центра образования для начальных классов.

8 июля в ходе рабочей поездки по Приозерскому району губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил стройплощадку рядом с Центром образования Сосново, где возводится новый корпус для начальной школы. В основном здании в данный момент обучаются 870 детей, однако новое строение не будет уступать главному в размерах и в технических параметрах.

Глава региона отметил благоустройство внутреннего двора центра, просторность всех помещений нового корпуса - кабинетов, спортзала, столовой и функциональность пришкольной территории, вмещающей 10 игровых площадок, общую комфортность центра для успешной организации образовательного процесса и стилистическое единообразие.

Новый корпус для начальных классов будет трехэтажным, площадью в 13 000 квадратных метров; он рассчитан на одновременное проведение занятий для 16 классов. Помещение со столовой на 200 человек, медблоком, спортивным и актовым залами будет соединено с главным зданием закрытым переходом. В нем смогут заниматься не только дети из Сосново, но и малыши из 10 деревень в округе.

Корпус готов на 76% и должен быть введен в эксплуатацию до конца текущего года.

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Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области