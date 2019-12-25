Дрозденко направит в ФАС предложения по замедлению роста цен в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что планирует направить в ФАС предложения по замедлению роста цен в 47 регионе. Об этом он написал в Telegram-канале.
По его словам, важно ограничить наценку на товары первой необходимости на всех этапах цепочки поставок.
При этом Дрозденко отметил, что некоторые магазины уже приняли решение ограничить наценку на уровне 5% (это касается социально значимых товаров).
Ранее власти Ленобласти назвали нормой повышение цен на овощи в магазинах.
Фото: Piter.tv
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