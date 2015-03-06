Губернатор Ленинградской области подарил многодетной семье микроавтобус

В этом году в Ленобласти транспортные средства получили девять семей.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подарил многодетной семье Антоновых из Всеволожского района микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам главы Ленинградской области, в период перепадов цен особенно важно помогать многодетным семьям. И программу, по которой они получают микроавтобусы, нужно продолжать.

Добавим, что Дрозденко подарил Антоновым комплект сменных шин для автобуса. А дети получили от губернатора сладкие подарки.

В семье растут семеро детей – шесть мальчиков и одна девочка. Старшему сыну Михаилу уже 16 лет, а младшему Герману всего 4 месяца.

В этом году в Ленобласти транспортные средства получили девять семей. Микроавтобусы дарят семьям, где воспитываются шестеро и более несовершеннолетних детей.

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