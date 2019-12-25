Губернатор Камчатки объявил о создании "министерства счастья"

Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил о создании "министерства счастья", сообщает сайт правительства региона.
Так решили назвать министерство социального благополучия и семейной политики.
Но сокращённо это именно про счастье.
Владимир Солодов, губернатор Камчатки
Он заявил, что важно осуществить некий переход, чтобы уйти от "министерства обиженных и обездоленных". Сотрудники новой структуры продолжат заниматься людьми, которые попали в сложную жизненную ситуацию.
По словам Солодова, цель работы — сделать этих граждан благополучными и счастливыми, а не ограничиваться лишь решением проблем.
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Фото: pixabay.com
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