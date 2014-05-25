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Губернатор Калужской области госпитализирован с коронавирусом

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Заражение коронавирусом у Владислава Шапши протекает в легкой форме.

Губернатор Калужской области госпитализирован с коронавирусом. Об этом чиновник сообщил подписчикам в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале. Владислав Шапша объяснил, что его состояние "нормальное", а само заболевание проходит в легкой форме благодаря прививке, которую он сделал ранее.

Нахожусь в Калуге в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение. Состояние нормальное, болезнь проходит в легкой форме. 

Владислав Шапша, глава Калужской области

Напомним, что на данный момент коронавирус подтвержден у 32 глав регионов. 

СМИ: сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий.

Видео: Instagram / vladislavshapsha

Теги: владислав шапша, губернатор, калужская область
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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