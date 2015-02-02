СМИ: сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий

Причина - состояние здоровья.

Сенатор, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в аппарате Совета Федерации.

Согласно данным источника, причиной такого решения стало неудовлетворительное состояние здоровья Королева. Данный вопрос может быть рассмотрен на заседании СФ 23 июня.

Напомним, в мае сенатор стал участников дорожно-транспортного происшествия в Липецке. На пульт полиции поступило сообщение о грубом нарушении ПДД водителем иномарки. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, за его рулем оказался Королев. Глава региона Игорь Артамонов обратился в СФ и прокуратуру с просьбой рассмотреть данную ситуацию и привлечь нарушителя к ответственности. Сам сенатор утверждает, что причиной его грубого вождения являлись проблемы с сердцем.

Ранее эксперт прокомментировал ДТП с членом Совета Федерации от Липецкой области.

Фото: kremlin.ru